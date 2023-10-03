03.10.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила перше відділення у Гамбурзі

Перше відділення у Гамбурзі та вже третє відділення Nova Post у Німеччині. Тепер українці у Гамбурзі та навколишніх населених пунктах можуть відправляти речі додому та швидко отримувати посилки з України, передає РЕДПОСТ .

У відділенні можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 100 кг з понеділка по суботу. Термін доставки в Україну — від 5 днів.

Відділення розташоване за адресою: м. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097.

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Нагадаємо, у Німеччині українці можуть відправляти через відділення Nova Post у Берліні та замовити кур'єра Nova Post на будь-яку адресу по всій країні.

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