02.10.2023 10:44 Рита Парфенова

Як гасили пожежу у торговельих павільйонах на Привокзальній площі Харкова: фото

16 пожежників ДСНС ліквідували загорання п'яти торговельних павільйонів на Привокзальній площі Харкова увечері 1 жовтня.

Як повідомляє РЕДПОСТ вз посиланням на пресслужбу ДСНС, інформаія про пожежу надійшла на номер «101» 1 жовтня о 23:15.



На площі Привокзальній у Харкові загорілися 5 торговельних павільйонів.



Коли рятувальники прибули на виклик, площа пожежі становила близько 70 квадратних метрів. Для тушіння вогню було задіяно 3 пожежних ствола. Завдяки оперативним діям бійців Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вдалося успішно приборкати пожежу та запобігти її поширенню на адміністративну будівлю УкрПошти.

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О 23:28 пожежу локалізовано, о 00:55 – ліквідовано. Причина виникнення загоряння з’ясовується. На місці події працювало 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 43 рази виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами.

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