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02.10.2023  10:03   Рита Парфенова

Перші подробиці про ракетний обстріл Харкова вранці 2 жовтня

Скільки ракетних ударів завдав ворог по Харківщині, з якої зброї та куди були потрапляння, розповіли у військовій адміністрації.


Фото з відкритих джерел

Щонайменше п'ять ракетних ударів завдали окупанти вранці 2 жовтня 2023 року. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Потрапляння були за межами міста Харків. Ворог застосовував ракети С-300.

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За попедньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько дев'ятої години ранку 2 жовтня військові рф завдали ракетних ударів по Харкову.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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