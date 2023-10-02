Перші подробиці про ракетний обстріл Харкова вранці 2 жовтня

Скільки ракетних ударів завдав ворог по Харківщині, з якої зброї та куди були потрапляння, розповіли у військовій адміністрації.
Щонайменше п'ять ракетних ударів завдали окупанти вранці 2 жовтня 2023 року. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
Потрапляння були за межами міста Харків. Ворог застосовував ракети С-300.
За попедньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько дев'ятої години ранку 2 жовтня військові рф завдали ракетних ударів по Харкову.
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Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
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