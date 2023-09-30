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30.09.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові водій авто здійснив наїзд на хлопчика

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 30 вересня по вулиці Франтішека Крала.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Водій “Daewoo Sens” скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу. Постраждалого з численними травмами доставили до лікарні. 
 
Встановлено, що 41-річний чоловік перебував за кермом у стані сп’яніння.
 
 
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.
 
Вирішується питання про затримання чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що у Харківській області чоловік через соціальну мережу вчиняв шахрайські дії.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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