30.09.2023 14:05 Віталій Хінєвіч
У Харкові водій авто здійснив наїзд на хлопчика
Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 30 вересня по вулиці Франтішека Крала.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Водій “Daewoo Sens” скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу. Постраждалого з численними травмами доставили до лікарні.
Встановлено, що 41-річний чоловік перебував за кермом у стані сп’яніння.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.
Вирішується питання про затримання чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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