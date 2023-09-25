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25.09.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Юні дзюдоїсти з Харківщини здобули медалі міжнародних змагань

23 вересня в Угорщині відбувся міжнародний турнір з дзюдо «РVSK Misina Kupa» серед спортсменів 2009-2010 років народження.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під час змагань спортсмени Харківської області здобули чотири золоті та одну срібну медалі.
 
Переможцями турніру стали: Ярослав Шумєєв (вагова категорія до 35 кг), Павло Цапко (вагова категорія до 45 кг), Арман Хачатурян (вагова категорія до 66 кг) та Станіслав Селіонов (вагова категорія понад 81 кг).
 
В свою чергу, срібним призером у вазі до 60 кг став Тимур Шевченко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що спортсмени Харківщини здобули медалі юнацького чемпіонату України з лижних гонок на лижоролерах.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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