25.09.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Юні дзюдоїсти з Харківщини здобули медалі міжнародних змагань

23 вересня в Угорщині відбувся міжнародний турнір з дзюдо «РVSK Misina Kupa» серед спортсменів 2009-2010 років народження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під час змагань спортсмени Харківської області здобули чотири золоті та одну срібну медалі.

Переможцями турніру стали: Ярослав Шумєєв (вагова категорія до 35 кг), Павло Цапко (вагова категорія до 45 кг), Арман Хачатурян (вагова категорія до 66 кг) та Станіслав Селіонов (вагова категорія понад 81 кг).

В свою чергу, срібним призером у вазі до 60 кг став Тимур Шевченко.