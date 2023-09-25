Юні дзюдоїсти з Харківщини здобули медалі міжнародних змагань

23 вересня в Угорщині відбувся міжнародний турнір з дзюдо «РVSK Misina Kupa» серед спортсменів 2009-2010 років народження.
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Будь-яка заплутана ситуація чи питання сьогодні може нарешті вирішитись, причому на вашу користь. Головне – уміння прораховувати ситуацію та готовність йти рішучі заходи.
Увесь день у Харкові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
Щороку 25 вересня професійне свято у всьому світі відзначають фармацевти та провізори.
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