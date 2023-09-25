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25.09.2023  13:41   Рита Парфенова

КП «Ритуал» готує міське кладовище Харкова до Дня захисників та защисниць України

Працівники КП 'Ритуал' вживають заходів для відновлення і прикраси території міського кладовища №18, а також покращення доступу до Алеї Слави.

міське кладовище №18

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, заходи вживаються до Дня захисників і захисниць України.

Ця робота включає в себе видалення паростків з узбіччя, висадку декоративних дерев та встановлення стелі з покажчиком руху на перехресті центральної алеї.

Крім цього, підприємство приєдналося до волонтерської ініціативи зі заміни прапорів та флагштоків на могилах загиблих воїнів. Ця подія відбулася протягом вихідних на Алеї Слави за ініціативи Всеукраїнського об’єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України.

Робота з поліпшення місць поховань триває і на інших міських кладовищах та меморіальних комплексах.

Раніше  писаВ, що комунальники прибирають харківські кладовища та готуються до зими.

Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустрій, кладовище, харків
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