25.09.2023 11:10 Рита Парфенова

У сквері Харкова пограбували жінку

Зловмисник вирваг гроші з рук жінки та втік.



Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Пограбування сталося 6 вересня у сквери на вулиці Клочковській.

Як розповіла правоохоронцям постраждала 60-річна жителька Харківської області, вона по дорозі в лікарню зупинилась у сквері, раптово невідомий чоловік вирвав 400 гривень з її рук та втік.

За даним фактом слідчим Харківського районного управління поліції № 3 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний безробітний мешканець Харківської області. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчинені злочину.

Наразі перевіряється причетність зловмисника до скоєння інших аналогічних злочинів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що затримали злодюг, які пограбуваои людину на ХТЗ.