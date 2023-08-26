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26.08.2023  15:47   Дмитро Колонєй

На харківському бульварі затримали злодюг, які пограбуваои людину на ХТЗ

Харківські нальотчики зізналися у скоєному.

Пограбували людину та були спіймані на харківському бульварі злодюги
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посланням на Патрульну поліціюї, вдень 26 серпня 2023 року поліцейських викликали на місце пограбування яке сталося на вулиці Северина Потоцького. 
 
До потерпілого підійшли двоє малознайомих та відкрито заволоділи його банківською карткою та під погрозою фізичною розправою вимагали назвати від неї пароль. Після скоєного чоловіки забігли у тролейбус та поїхали з місця.
 
Патрульні опитали заявника, негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію та оперативно відшукати двох схожих за описом осіб на бульварі Богдана Хмельницького. Під час розмови з правоохоронцями чоловіки зізналися у скоєному.
 
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіків до злочину будуть встановлювати слідчі.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  пограбування, кримінал, харків
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