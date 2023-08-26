26.08.2023 16:19 Дмитро Колонєй
Частина мешканців Харківщини отримає щомісячну 50-100-відсоткову надбавку до окладу
За яких умов буде підвищуватися зарплата у мешканців Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міістрество реінтеграції, відповідно до ухваленої Кабміном постанови, буде підвищено розмір зарплат працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. А також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії. Відповідна Постанова була прийнята на засіданні Кабміну.
За яких умов та яку щомісячну надбавку за роботу отримають працівники
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працівникам державних установ, закладів та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій — у граничному розмірі 100% посадового окладу, на територіях можливих бойових дій — у граничному розмірі 50% посадового окладу;
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працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що здійснюють діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії — у граничному розмірі 100% посадового окладу. Йдеться про території щодо яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій). Це визначається Переліком територій, який затверджено наказом Мінреінтеграції № 309 від 22 грудня 2022 року.
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