Прикордонники вигнали російських окупантів з харківської землі

Прикордонники з бригади «Сталевий Кордон» разом із військовослужбовцями Збройних Сил України відійшли окупантів за межі території України на одній з ділянок кордону на Харківщині.
Про владу операцію розповіли на телеграм-каналі Сталевий кордон, передає РЕДПОСТ.
У Куп’янському районі бойові підрозділи штурмової бригади "Сталевий Кордон" зафіксували спроби російських загарбників зміцнити свою позицію. Наприкінці побудови фортифікаційних об'єктів на російському боці, окупанти проникли на територію України та розпочали будувати укріплення недалеко від кордону.
Наші розвідники здійснили ретельний розрахунок і встановили момент, коли близько півтора десятка російських військових перебували на спостережному пункті та поруч з ним на українській території.
Прикордонники, спільно з бійцями однієї з танкових бригад, розробили спільний план виштовхування ворога за межі державного кордону.
Декілька загарбників було нейтралізовано снайперами прикордонних військ, а коли російські війська почали відступати з території України, наші захисники відкрили вогонь з танків і мінометів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вирішили навчати своїх диверсантів у прикордонних районах та зібрали диверсантів на території Бєлгородської області.
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