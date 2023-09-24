24.09.2023 10:01 Дмитро Колонєй

У Харкові подали заявки на отримання грошової компенсації за програмою «єВідновлення» майже 8 тисяч мешканців міта

Загальна сума виплат за програмою у Харкові становить майже 80 млн. грн.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, заявки на отримання грошової компенсації на ремонт житла за програмою «єВідновлення» подали понад 7,7 тис. жителів Харкова. Загальна сума виплат становить понад 78 млн грн.

Станом на сьогодні спеціальною комісією відпрацьовано понад 4,1 тис. заявок містян.

Нагадаємо, що з 15 вересня сума максимальної грошової підтримки на проведення ремонтних робіт у багатоповерхівках зросла до 350 тис. грн, а для власників приватних будинків - до 500 тис. грн. Отримати державну виплату на ремонт свого житла, яке має незначні пошкодження внаслідок обстрілів, може кожен харків'янин. Для цього необхідно подати заявку в застосунку «Дія».