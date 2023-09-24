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24.09.2023  09:01   Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждали чотири райони Харківщини: ХОВА

Окупанти обстрілювали Харківщину з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворог  обстрілював населені пункти
 
  • Харківського,
  • Богодухівського,
  • Чугуївського та
  • Куп'янського районів. 
 
У с. Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років.
 
У с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі. 
 
У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.
 
Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська на відкритій території горіла суха трава.
 
Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,7 га території та знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.
 
Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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