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24.09.2023  08:41   Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 24 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 50 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких були спричинені ворожими обстрілами.


Харківщина на ранок 24 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 23 по 24 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 50 оперативних виїздів, з яких:
  • 38 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами та 22 – пожежі в екосистемах;
  • 6 – для надання допомоги населенню;
  • 6 – інші виїзди.
Протягом дня 23 вересня 2023 року ворог завдавав безперервних обстрілів по населеним пунктам Петропавлівської громади Куп’янського району Харківщини. В результаті таких артилерійських ударів по селу Кулагівка сталася пожежа. На його околиці горів сухостій на відкритій місцевості на площі 5 га. З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частини у складі 2-х оперативних відділень. Пожежу було ліквідовано о 17:00. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на приватний сектор. Жертв та постраждалих немає.
 
Крім того, ворог спричинив пожежу сухої трави у Куп’янську.
Ще дві пожежі пов’язані з ворожими обстрілами сталися у  Чугуївському районі. 
У с. Юрченково Вовчанської громади на відкритій території горів сінник на площі 30 кв.м. та сіно нового врожаю. Пожежу ліквідовано о 15:37. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 осіб особового складу. 
Та о 21:39 у м. Вовчанськ, на території приватного домоволодіння,  прибудові до житлового будинку горіли домашні речі на площі 5 м.кв. Також пошкоджена покрівля житлового будинку. Від ДСНС виїжджало 2 одиниці техніки та 8 осіб особового складу.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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