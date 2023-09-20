20.09.2023 15:40 Віталій Хінєвіч
На Харківщині у парку напали на хлопця та забрали у нього гроші
Зловмисник побив жителя міста Богодухів та забрав у нього понад 2 тисячі гривень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
19 вересня до Богодухівського РВП надійшла заява від 18-річного хлопця про те, що напередодні ввечері невідомий в центральному парку наніс тілесні ушкодження заявнику та заволодів грошима в сумі 2200 гривень.
В ході оперативно-розшукових заходів оперативники відділу встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово був засуджений за майнові злочини.
Слідчі Богодухівського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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