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20.09.2023  15:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині у парку напали на хлопця та забрали у нього гроші

Зловмисник побив жителя міста Богодухів та забрав у нього понад 2 тисячі гривень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
19 вересня до Богодухівського РВП надійшла заява від 18-річного хлопця про те, що напередодні ввечері невідомий в центральному парку наніс тілесні ушкодження заявнику та заволодів грошима в сумі 2200 гривень. 
 
В ході оперативно-розшукових заходів оперативники  відділу встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець,  який раніше неодноразово був засуджений за майнові злочини. 
 
Слідчі Богодухівського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
 
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у незаконному зберіганні зброї.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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