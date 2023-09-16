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16.09.2023  10:55   Віталій Хінєвіч

Водій у Харкові керував авто в стані сп’яніння

15 вересня на проспекті Гагаріна патрульні зупинили авто BMW за порушення ПДР.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.
 
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,17 проміле, що перевищило допустиму норму в понад 10 разів.
 
При перевірці документів інспектори встановили, що водій судом був позбавлений права керування транспортними засобами. Також впродовж року він притягався до відповідальності за аналогічні правопорушення.
 
На кермувальника патрульні склали адміністративні протоколи за ч.2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
 
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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