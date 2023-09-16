16.09.2023 10:20 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 16 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 75 вибухових предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 15 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,7 га території, з них 4410 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 7,6 км ліній електропередач, 140 метрів газопроводу, 3200 кв.м. акваторії та 3 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 75 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 166 саперів та 66 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3602 га території 278 км автомобільних доріг, 2583 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 199 км газопроводів, 2,5 га акваторій де виявлено та знешкоджено 77 тис. 478 ВНП.