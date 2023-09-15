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15.09.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Ворог продовжує обстріли Харківщини з території країни-агресорки

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли 9 селищ Харківщини з території РФ окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території країни-агресорки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 3 населених пункта Харківщини: Гатище, Плетенівка, Вовчанські Хутори.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противник завдав в районах 6 населених пунктів Харківщини:  Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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