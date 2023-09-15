15.09.2023 12:53 Рита Парфенова

Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося протягом останнього тижня

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 3219 дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, останнього тижня, з 7 по 13 вересня, було зареєстровано народження 55 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених – 27 хлопчиків та 28 дівчаток.



Раніше РЕДПОСТ писав, що лікарка з Харкова Ірина Кондратова стала заступницею голови Національної служби здоров'я України.