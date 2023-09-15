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15.09.2023  12:53   Рита Парфенова

Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося протягом останнього тижня

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 3219 дітей.

немовля

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, останнього тижня, з 7 по 13 вересня, було зареєстровано народження 55 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених – 27 хлопчиків та 28 дівчаток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що лікарка з Харкова Ірина Кондратова стала заступницею голови Національної служби здоров'я України.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  діти, народилося, харків
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