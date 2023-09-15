Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося протягом останнього тижня

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 3219 дітей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Зокрема, останнього тижня, з 7 по 13 вересня, було зареєстровано народження 55 дітей.
Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених – 27 хлопчиків та 28 дівчаток.
Раніше РЕДПОСТ писав, що лікарка з Харкова Ірина Кондратова стала заступницею голови Національної служби здоров'я України.
Комментариев: 0
День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
влажность:
давление:
ветер: