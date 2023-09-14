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14.09.2023  13:31   Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав із Днем танкових військ

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав із Днем танкових військ.


Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ, привітання мера Харкова Ігора Терехова опубликовано у телеграм-каналі міськради.

«Відважні та хоробри танкісти! У боротьбі за Україну ваша участь надважлива! У прямих зіткненнях з агресором ви знищуєте ворожу техніку, прикриваєте вогнем піхотинців та прокладаєте шлях у контрнаступі.

Багато в чому саме завдяки вашій майстерності та сміливості ЗСУ вже звільнили від окупантів тисячі населених пунктів і, без сумніву, відвоюють кожен метр української землі. Харків'яни пишаються вами та вдячні за ваш щоденний подвиг!

Бажаю всім міцного здоров'я, енергії та сил у боротьбі за вільну та незалежну Україну! А головне - нехай перемога буде за нами якнайшвидше!».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у своєму привітанні до Дня танкових військ Президент України Володимир Зеленський зазначив, що свято запроваджено на відзначення перемоги у Харківській наступальній операції восени 2022 року.

Источник:   ХМР
 Тэги:  вітання, ігор терехов, харків
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