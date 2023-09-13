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13.09.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Американська організація допоможе Харківщині з ремонтом будинків та з отопленням взимку

Із делегатами Global Emergency Relief, Recovery and Reconstruction (GER3) було обговорено відновлення Харківщини.

Допоможе Харківщині з ремонтом будинків та з отопленням взимку Global Emergency Relief, Recovery and Reconstruction
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, Заступник начальника ХОВА Михайло Харнам зктрівся з делегатами Global Emergency Relief, Recovery and Reconstruction (GER3) 
 
Михайло Харнам загачив, що в регіоні найгострішими питаннями є відбудова житлового фонду і критичної інфраструктури, а також розмінування територій.
 
Це перший візит представників американської неприбуткової гуманітарної організації на Харківщину. Раніше вони вже працювали у Київській, Чернігівській і Сумській областях.
 
«Мета нашого приїзду – ознайомитися з потребами Харківської області. Маємо краще зрозуміти ситуацію, аби раціонально спрямувати наші зусилля на найбільш постраждалі від війни громади. Зокрема, ми можемо допомогти малими, середніми та важкими ремонтами будинків, а також відбудовою бомбосховищ. Ще є можливість забезпечити буржуйками та іншим необхідним обладнанням для того, щоб пережити зиму», – сказав виконуючий обов’язки регіонального директора в Україні Global Emergency Relief, Recovery and Reconstruction (GER3) Джон Клей Селл.
 
Під час зустрічі домовилися найближчим часом визначити громади, у яких зможуть працювати американські партнери.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за допомогою французів планують відновити лікарню.
 
Тэги:  агрессия россии, допомога, харків
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