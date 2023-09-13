13.09.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області упорядковують 4 мости

Дорожники продовжують наводити лад на дорогах Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Наразі роботи з експлуатаційного утримання проводимо на 4 мостах. Поки в регоні триває відбудова основних інфраструктурних об'єктів, зараз їх в роботі 18, підтримуємо у належному експлуатаційному стані тимчасові переправи. Нагадаємо, таких в області – 25.

На автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро (в межах Красноградського району) дорожники провели наступні роботи на штучній споруді:

заміна перехідної плити;

заміна деформаційних швів;

засипання розмивів конуса штучної споруди;

встановлення, ремонт та фарбування бар‘єрного і перильного огородження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють паркувальні майданчики.