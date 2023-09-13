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13.09.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області упорядковують 4 мости

Дорожники продовжують наводити лад на дорогах Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Наразі роботи з експлуатаційного утримання проводимо на 4 мостах. Поки в регоні триває відбудова основних інфраструктурних об'єктів, зараз їх в роботі 18,  підтримуємо у належному експлуатаційному стані тимчасові переправи. Нагадаємо, таких в області – 25. 
 
На автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро (в межах Красноградського району) дорожники провели наступні роботи на штучній споруді: 
 
  • заміна перехідної плити;
  • заміна деформаційних швів;
  • засипання розмивів конуса штучної споруди;
  • встановлення, ремонт та фарбування бар‘єрного і перильного огородження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють паркувальні майданчики.

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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