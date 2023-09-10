10.09.2023 16:56 Дмитро Колонєй

У Харкові серед білого дня спійманий порушник ПДР із наркотиками намагався підкупити поліцейських

Патрульні Харкова затримали зловмисника.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень у неділю 10 вересня 2023 року, правоохилоронці, які патрулюва Салтівський район міста, зупинили автівку Daewoo за порушення ПДР.

Під час спілкування з водієм останній помітно нервував та поводився підозріло. Згодом стала відома причина такої поведінки: чоловік зізнався, що має із собою поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною "Канабіс".

Керманич почав прохати поліцейських не документувати правопорушення та відпустити його за неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.