10.09.2023 16:56 Дмитро Колонєй
У Харкові серед білого дня спійманий порушник ПДР із наркотиками намагався підкупити поліцейських
Патрульні Харкова затримали зловмисника.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень у неділю 10 вересня 2023 року, правоохилоронці, які патрулюва Салтівський район міста, зупинили автівку Daewoo за порушення ПДР.
Під час спілкування з водієм останній помітно нервував та поводився підозріло. Згодом стала відома причина такої поведінки: чоловік зізнався, що має із собою поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною "Канабіс".
Керманич почав прохати поліцейських не документувати правопорушення та відпустити його за неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.
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