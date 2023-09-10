10.09.2023 16:09 Дмитро Колонєй

На Харківщині та Донеччині окупанти ведуть найбільш активні бойові дії

На окупованих територіях України ворог зосередив більше 420 тисяч військових.



На Харківщині та Донеччині окупанти ведуть найбільш активні бойові дії



Як повідоммляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представникі управлінням Вадим Скібіцький заявив, що на окупованих територіях України росіяни зосередили понад 420 тисяч військових.

Генерал-майор воєнної розвідки України висловив вдячність міжнародним партнерам за критично важливу допомогу Україні, яка спрямовується на відсіч широкомасштабній агресії заради захисту українців та визволення усіх наших територій.

Агресор сконцентрував на окупованих територіях України понад 420 тисяч військових ― це без урахування росгвардії, інших силових підрозділів та структур рф, які забезпечують окупаційну владу.

Окупаційний контингент налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню та ракетних систем.

Уздовж кордону з Україною росія розмістила 46 пускових установок ракетного комплексу “Іскандер”, з яких завдає ударів балістичними та крилатими ракетами, знищуючи об’єкти української цивільної інфраструктури.

Стратегічних цілей за понад півтора роки повномасштабної війни москва не досягла ― ані повної окупації України, ані повної окупації Донецької та Луганської областей.

Найбільш активні бойові дії росія проводить на двох напрямках фронту ― Куп’янськ-Лиман та Мар’їнка-Донецьк. Метою таких дій залишається вихід окупаційної армії на адмінкордони Донеччини та Луганщини.

Війська держави-агресора активно застосовують авіацію, однак бояться української системи ППО, що складається, зокрема, із наданих партнерами новітніх засобів, які вже довели і доводять свою ефективність, знищуючи більшість ворожих повітряних цілей.

Агресор наносить удари озброєнням «з конвеєра» ― те, що випускається на підприємствах ОПК рф, одразу йде до війська. Зокрема, це стосується і ракетного озброєння: у серпні росія завдавала ударів по Україні ракетами, виготовленими у третьому кварталі 2023 року.

Росяни прагнуть наростити обсяги військового виробництва, зокрема, як вони називають, «високотехнологічних видів озброєння».

Ми працюємо разом із міжнародною спільнотою над тим, щоб знизити воєнний потенціал росії. Йдеться про співпрацю у сфері санкційної політики з метою перекриття поставок комплектуючих.

Україна продовжує наносити удари по російських військових об’єктах, зокрема по підприємствах, які виробляють смертоносне озброєння.