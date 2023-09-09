09.09.2023 12:23 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 8 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 89 вибухових предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 08 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,4 га території, з них 5040 к в.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 5,2 км ліній електропередач та 4 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 89 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 67 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3571 га території, 278 км автомобільних доріг, 2545 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 198 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 77 тис. 044 ВНП. Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 вересня на Харківщині майже одночасно сталося 2 випадки підриву цивільних на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.