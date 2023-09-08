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08.09.2023  08:35   Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківської області є поранені

Протягом доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи авіацію та інше озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Минулої ночі, близько 2:30, російські окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне с. Кучерівка Куп'янського району, де пошкоджено житловий будинок.
 
У с. Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.
 
Також у с. Колодязне Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.
 
У селах Зідьки Чугуївського району та Курілівка Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському метрополітені виявили громадянина, який перебував у розшуку.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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