08.09.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені виявили громадянина, який перебував у розшуку

1111 повідомлень про правопорушення та події опрацювали поліцейські Харківщини упродовж доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Спортивна» виявили 29-річного мешканця Харкова, який розшукувався співробітниками Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за скоєння крадіжки в умовах воєнного стану.

Також в ході відпрацювання території міста та області у селищі Солоницівка поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.