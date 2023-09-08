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08.09.2023  08:25   Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені виявили громадянина, який перебував у розшуку

1111 повідомлень про правопорушення та події опрацювали поліцейські Харківщини упродовж доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Працівники відділу поліції в метрополітені  на  станції метро «Спортивна»  виявили 29-річного мешканця Харкова, який розшукувався співробітниками Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за скоєння крадіжки в умовах воєнного стану.
 
Також в ході відпрацювання території міста та області у селищі Солоницівка поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.
 
Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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