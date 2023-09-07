07.09.2023 20:43 Дмитро Колонєй

За тиждень харківські сапери знищили більше 800 вибухонебезпечних предметів

Про це поінформували в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент цивільного захисту ХОВА, триває розмінування Харківщини. За тиждень з 31 серпня до 6 вересня 2023 року саперами на території Харківщини було

знищено 843 вибухонебезпечні предмети.

розміновано майже 254 гектари території.

перевірено майже 36 кілометрів ліній електропередач

підключено до мережі 149 абонентів

розміновано майже 201 гектара сільгоспугідь і 39 об'єктів.

обстежено 610 метрів ділянок автодоріг і 880 метрів газопроводів.

Протягом 6 вересня 2023 року в регіоні

розмінували 35 гектарів території, понад 25 гектар сільгоспугідь та 11 об'єктів.

знищили 112 вибухонебезпечних предметів.

обстежили 20 метрів автодоріг, 100 м газопроводів і 6 кілометрів ліній електропередач.

підключили 12 абонентів.

Рятувальники нагадують, що смертерльно небезпечно

брати вибухонебезпечний предмет до рук,

переносити його,

кидати у вогонь,

розбирати тощо

Якщо ви виявили підозрілий предмет, слід негайно зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або у відділення поліції за номером 102.