07.09.2023 20:43 Дмитро Колонєй
За тиждень харківські сапери знищили більше 800 вибухонебезпечних предметів
Про це поінформували в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент цивільного захисту ХОВА, триває розмінування Харківщини. За тиждень з 31 серпня до 6 вересня 2023 року саперами на території Харківщини було
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знищено 843 вибухонебезпечні предмети.
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розміновано майже 254 гектари території.
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перевірено майже 36 кілометрів ліній електропередач
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підключено до мережі 149 абонентів
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розміновано майже 201 гектара сільгоспугідь і 39 об'єктів.
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обстежено 610 метрів ділянок автодоріг і 880 метрів газопроводів.
Протягом 6 вересня 2023 року в регіоні
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розмінували 35 гектарів території, понад 25 гектар сільгоспугідь та 11 об'єктів.
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знищили 112 вибухонебезпечних предметів.
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обстежили 20 метрів автодоріг, 100 м газопроводів і 6 кілометрів ліній електропередач.
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підключили 12 абонентів.
Рятувальники нагадують, що смертерльно небезпечно
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брати вибухонебезпечний предмет до рук,
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переносити його,
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кидати у вогонь,
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розбирати тощо
Якщо ви виявили підозрілий предмет, слід негайно зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або у відділення поліції за номером 102.
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