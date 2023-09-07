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07.09.2023  20:43   Дмитро Колонєй

За тиждень харківські сапери знищили більше 800 вибухонебезпечних предметів

Про це поінформували в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

Знищили більше 800 вибухонебезпечних предметів за тиждень харківські сапери
 
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент цивільного захисту ХОВА, триває розмінування Харківщини. За тиждень з 31 серпня до 6 вересня 2023 року саперами на території Харківщини було
  • знищено 843 вибухонебезпечні предмети.
  • розміновано майже 254 гектари території.
  • перевірено майже 36 кілометрів ліній електропередач
  • підключено до мережі 149 абонентів
  • розміновано майже 201 гектара сільгоспугідь і 39 об'єктів.
  • обстежено 610 метрів ділянок автодоріг і 880 метрів газопроводів.
 
Протягом 6 вересня 2023 року в регіоні
  • розмінували 35 гектарів території, понад 25 гектар сільгоспугідь та 11 об'єктів.
  • знищили 112 вибухонебезпечних предметів.
  • обстежили 20 метрів автодоріг, 100 м газопроводів і 6 кілометрів ліній електропередач.
  • підключили 12 абонентів.
 
Рятувальники нагадують, що смертерльно небезпечно
  • брати вибухонебезпечний предмет до рук,
  • переносити його,
  • кидати у вогонь,
  • розбирати тощо
 
Якщо ви виявили підозрілий предмет, слід негайно зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або у відділення поліції за номером 102.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  міни, сапери, харків
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