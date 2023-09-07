Харків продовжує допомагати військовим

Посилки українським військослужбовцям відправив колектив дитячого садка.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, колектив дитячого садка №50 в Основ'янському районі заготовив консервацію на зиму для військовослужбовців. Кілька десятків банок та солодощі вчора відправили захисникам.
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