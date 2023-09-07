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07.09.2023  20:06   Дмитро Колонєй

Харків продовжує допомагати військовим

Посилки українським військослужбовцям відправив колектив дитячого садка.

Відправив посилки із консервацією на зиму військовіми колектив дитячого садка Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, колектив дитячого садка №50 в Основ'янському районі заготовив консервацію на зиму для військовослужбовців. Кілька десятків банок та солодощі вчора відправили захисникам.

Відправив посилки із консервацією на зиму військовіми колектив дитячого садка Харкові

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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