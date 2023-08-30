30.08.2023 16:00 Дмитро Колонєй
Нам вдалося зекономити і залишити в бюджеті Харкова понад 300 мільйонів гривень - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов розповів подробиці виплати проблемного кредиту Центрального парку.
Нам вдалося зекономити і залишити в бюджеті Харкова понад 300 мільйонів гривень - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поділився подробицями завершення історії виплати кредиту на реконструкцію улюбленого місця відпочинку мешканців міста.
"Сьогодні ми нарешті ставимо жирну крапку у проблемному кредиті Центрального парку.
Всі необхідні процесуальні формальності завершені.
Майно, яке було предметом застави за цим кредитом, збережене і повернуте у власність міста. А це, зокрема, будівлі міської ради, БТІ, Палацу спорту, Центру розвитку міжнародного співробітництва та ін.
Боргові зобовʼязання Харкова станом на травень цього року складали близько 385 мільйонів гривень з урахуванням курсу валют. Але нам вдалося викупити їх з дисконтом у 78%, що дало змогу зекономити і залишити в бюджеті міста понад 300 мільйонів гривень".
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