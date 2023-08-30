    
Главная Новини Харкова Влада Нам вдалося зекономити і залишити в бюджеті Харкова понад 300 мільйонів гривень - Ігор Терехов
30.08.2023  16:00   Дмитро Колонєй

Нам вдалося зекономити і залишити в бюджеті Харкова понад 300 мільйонів гривень - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів подробиці виплати проблемного кредиту Центрального парку.


Нам вдалося зекономити і залишити в бюджеті Харкова понад 300 мільйонів гривень - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поділився подробицями завершення історії виплати кредиту на реконструкцію улюбленого місця відпочинку мешканців міста.   
 
"Сьогодні ми нарешті ставимо жирну крапку у проблемному кредиті Центрального парку.
 
Всі необхідні процесуальні формальності завершені. 
 
Майно, яке було предметом застави за цим кредитом, збережене і повернуте у власність міста. А це, зокрема, будівлі міської ради, БТІ, Палацу спорту, Центру розвитку міжнародного співробітництва та ін. 
 
Боргові зобовʼязання Харкова станом на травень цього року складали близько 385 мільйонів гривень з урахуванням курсу валют. Але нам вдалося викупити їх з дисконтом у 78%, що дало змогу зекономити і залишити в бюджеті міста понад 300 мільйонів гривень".
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків повністю виплатив кредит за реконструкцію центрального парку міста.
 
 
 
 
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, парк, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.08 Освіта Щорічна міська педагогічна рада пройшла у Харкові 30.08 Політика Ігор Терехов прокоментував нападки російських ЗМІ 30.08 Влада Підтримка та перспективи: Харків відкрив Центр ветеранського розвитку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 