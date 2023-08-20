На Харківщині рятувальники загасили пожежу після обстрілу: фото

Уранці 20 серпня ворог провів черговий обстріл по центральній частині міста Куп'янська Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Від артилерійського удару російської армії потерпіла одноповерхова приватна будівля, яка відразу почала горіти. Розмір пожежі становив близько 250 квадратних метрів.
О 09:45 рятувальники вже зуміли приборкати вогонь. За попередніми даними, обійшлося без жертв та поранених.
На місці події працювали 3 одиниці пожежної техніки та 15 рятувальників від Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Куп'янська о 7 годині ранку 20 серпня важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років.
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