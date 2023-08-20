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20.08.2023  11:44   Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники загасили пожежу після обстрілу: фото

Уранці 20 серпня ворог провів черговий обстріл по центральній частині міста Куп'янська Харківської області.

У місті Куп'янськ Харківської області рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Від артилерійського удару російської армії потерпіла одноповерхова приватна будівля, яка відразу почала горіти. Розмір пожежі становив близько 250 квадратних метрів.

О 09:45 рятувальники вже зуміли приборкати вогонь. За попередніми даними, обійшлося без жертв та поранених.

На місці події працювали 3 одиниці пожежної техніки та 15 рятувальників від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Куп'янська о 7 годині ранку 20 серпня важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років.

У місті Куп'янськ Харківської області рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами

У місті Куп'янськ Харківської області рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами

У місті Куп'янськ Харківської області рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами

У місті Куп'янськ Харківської області рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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