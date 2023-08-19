19.08.2023 18:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка-діловод стала посадовицею при окупантах, потім втекла

Оголошено підозру жінці на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обасну прокуратуру, 43-річна жінка до початку збройної агресії проти України підозрювана працювала діловодом сіл Богуславка, Загризове, Лозова загального відділу Борівської селищної ради Ізюмського району, під час окупації перейшла на бік ворога:

стала «помощником начальника (с. Богуславка) Боровского территориального управления ВГА Изюмского района».

видавала від імені окупаційної влади місцевим мешканцям та переселенцям довідки про фактичні місця мешкання, довідки про склад сім`ї,

розпоряджалась майном Богуславського старостинського округу,

здійснювала контроль за використанням об’єктів комунальної власності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук. За даними слідства, жінка перебуває на непідконтрольній Україні території.