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19.08.2023  17:32   Дмитро Колонєй

Чи можуть пенсіонери отримувати дві виплати щомісяця

Пояснення щодо пенсійних та соціальних виплат пенсіонерам.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на 24 Економіка, пенсіонери з інвалідністю отримуют певні виплати. Для цього потрібно відповідати певним умовам. 
 
Розмір соціальної допомоги по інвалідності складає:
 
  • особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2 093 гривень);
  • особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 674,40 гривень);
  • особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 255,80 гривень);
  • на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 465,10 гривень).
  • Чи можуть українці змінити вид своєї пенсії
Деякі українці мають право одразу на декілька пенсій, проте обрати їм доведеться все ж одну.
 
Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором,
– зазначили у ПФУ.
 
Тож, наприклад, якщо ваші виплати за віком менші ніж за інвалідністю, ви можете їх поміняти, але все ж варто проконсультуватися з сервісним центром ПФУ.
 
Источник:   24 Економіка
 Тэги:  пенсія, допомога
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