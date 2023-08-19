19.08.2023 17:32 Дмитро Колонєй

Чи можуть пенсіонери отримувати дві виплати щомісяця

Пояснення щодо пенсійних та соціальних виплат пенсіонерам.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на 24 Економіка, пенсіонери з інвалідністю отримуют певні виплати. Для цього потрібно відповідати певним умовам.

Розмір соціальної допомоги по інвалідності складає:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2 093 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 674,40 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 255,80 гривень);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 465,10 гривень).

Чи можуть українці змінити вид своєї пенсії

Деякі українці мають право одразу на декілька пенсій, проте обрати їм доведеться все ж одну.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором,

– зазначили у ПФУ.

Тож, наприклад, якщо ваші виплати за віком менші ніж за інвалідністю, ви можете їх поміняти, але все ж варто проконсультуватися з сервісним центром ПФУ.