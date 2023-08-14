14.08.2023 17:31 Дмитро Колонєй
У селищі під Харковом відновлено 80% електромереж
Стало відомо, коли у мешканців села під Харковом буде світло.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, за словами очільника ХОВА Олега Синєгубова, у селі Руська Лозова Харківського району, у якому окупанти пошкодили або знищили близько 90% енергетичного обладнання, відновлено 80% електромереж:
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замінені чотири знищені обстрілами трансформаторні підстанції;
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на чотирьох підстанціях замінено трансформатори;
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встановлено 400 нових опор;
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триває відновлення високовольтної лінії 10 кВ та трансформаторних підстанцій.
Що ще потрібно зробити, для повного відновлення електропостачання
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замінити ще 100 опор,
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підключити три підстанції з 18-ти,
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завершити ремонт високовольтних ліній.
За розрахунками спеціалістів, усі споживачі села отримають доступ до електропостачання вже наприкінці вересня цього року.
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