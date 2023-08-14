14.08.2023 17:31 Дмитро Колонєй

У селищі під Харковом відновлено 80% електромереж

Стало відомо, коли у мешканців села під Харковом буде світло.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, за словами очільника ХОВА Олега Синєгубова, у селі Руська Лозова Харківського району, у якому окупанти пошкодили або знищили близько 90% енергетичного обладнання, відновлено 80% електромереж:

замінені чотири знищені обстрілами трансформаторні підстанції;

на чотирьох підстанціях замінено трансформатори;

встановлено 400 нових опор;

триває відновлення високовольтної лінії 10 кВ та трансформаторних підстанцій.

Що ще потрібно зробити, для повного відновлення електропостачання

замінити ще 100 опор,

підключити три підстанції з 18-ти,

завершити ремонт високовольтних ліній.

За розрахунками спеціалістів, усі споживачі села отримають доступ до електропостачання вже наприкінці вересня цього року.