    
Главная Новини Харкова ЖКГ У селищі під Харковом відновлено 80% електромереж
14.08.2023  17:31   Дмитро Колонєй

У селищі під Харковом відновлено 80% електромереж

Стало відомо, коли у мешканців села під Харковом буде світло.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за словами очільника ХОВА Олега Синєгубова, у селі Руська Лозова Харківського району, у якому окупанти пошкодили або знищили близько 90% енергетичного обладнання, відновлено 80% електромереж:
 
  • замінені чотири знищені обстрілами трансформаторні підстанції;
  • на чотирьох підстанціях замінено трансформатори;
  • встановлено 400 нових опор;
  • триває відновлення високовольтної лінії 10 кВ та трансформаторних підстанцій.
Що ще потрібно зробити, для повного відновлення електропостачання
 
  • замінити ще 100 опор,
  • підключити три підстанції з 18-ти,
  • завершити ремонт високовольтних ліній.
За розрахунками спеціалістів, усі споживачі села отримають доступ до електропостачання вже наприкінці вересня цього року.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  світло, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.08 ЖКГ Ремонтники ліквідували тисячі аварій на електромережах Харкова 15.06 ЖКГ Вуличне освітлення повертається у зони відпочинку Харкова 22.05 ЖКГ У деокуповане село Харківщини частково повернули світло
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 