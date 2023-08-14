14.08.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Почесний харків'янин Максим Веракса святкує день народження

Мер Харкова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста, багаторазового паралімпійського чемпіона з плавання Максима Вераксу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста, багаторазового паралімпійського чемпіона з плавання Максима Вераксу.

«Ваша спортивна кар’єра - яскравий доказ того, що чемпіонами не народжуються, ними стають. Для цього необхідно багато та систематично працювати над собою, щиро любити свою справу, ставити амбітні цілі та всупереч усьому досягати їх.

Ви - гордість Харкова та України, приклад для наслідування для молодого покоління спортсменів, які, як і Ви колись, мріють піднятися на чемпіонський п’єдестал.

Бажаю Вам миру, добра, благополуччя та подальших успіхів на спортивній ниві!» - говориться у привітанні.