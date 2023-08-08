08.08.2023 10:32 Рита Парфенова

Зранку військові рф обстріляли прикордонне селище у Харківській області

Окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, 8 серпня близько 9:20 ворог обстріляв Козачу Лопань Харківського району.



Постраждали двоє чоловіків, госпіталізовані у важкому та середньому станах.



Є влучання у приватні будинки та господарчі споруди, виникла пожежа. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дві людини загинули, дев'ять поранені внаслідок ворожого авіаудару по селу Кругляківка Куп’янського району.