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08.08.2023  10:32   Рита Парфенова

Зранку військові рф обстріляли прикордонне селище у Харківській області

Окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, 8 серпня близько 9:20 ворог обстріляв  Козачу Лопань Харківського району.

Постраждали двоє чоловіків, госпіталізовані у важкому та середньому станах.

Є влучання у приватні будинки та господарчі споруди, виникла пожежа. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дві людини загинули, дев'ять поранені внаслідок ворожого авіаудару по селу Кругляківка Куп’янського району.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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