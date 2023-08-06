06.08.2023 09:08 Дмитро Колонєй

Харків під обстрілом ворога - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста.



Харків під обстрілом ворога - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігорь Терехов на своєму Телеграм-каналі повідомив про обстріл міста:

"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними".

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