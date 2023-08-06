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06.08.2023  09:08   Дмитро Колонєй

Харків під обстрілом ворога - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста.


Харків під обстрілом ворога - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігорь Терехов  на своєму Телеграм-каналі повідомив про обстріл міста:

"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними".

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що рятувальники Харківщини загасили три пожежі, які виникли через обстріли ворога.
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстріл, харків
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