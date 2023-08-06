Харків під обстрілом ворога - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігорь Терехов на своєму Телеграм-каналі повідомив про обстріл міста:
"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними".
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.
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