06.08.2023 08:57 Дмитро Колонєй

На Харківщині загинули дві людини під час маштабної пожежі через авіаудар ворога

Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 6 серпня 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, ввечері 5 серпня 2023 року, близько 20:20, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у с. Кругляківка Куп'янського району, сталася масштабна пожежа. За попереніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення. Деталі з‘ясовуються.

Тривали обстріли населених пунктів

Богодухівського,

Харківського,

Чугуївського,

Ізюмського та

Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років.

У с. Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки. В результаті ворожого обстрілу с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа. У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. У с. Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.

В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

На Куп'янському напрямку наші військові надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести штурмові дії в районах Вільшаної та Синьківки, але під вогнем ЗСУ відступив з втратами.