06.08.2023 08:57 Дмитро Колонєй
На Харківщині загинули дві людини під час маштабної пожежі через авіаудар ворога
Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 6 серпня 2023 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, ввечері 5 серпня 2023 року, близько 20:20, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у с. Кругляківка Куп'янського району, сталася масштабна пожежа. За попереніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення. Деталі з‘ясовуються.
Тривали обстріли населених пунктів
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Богодухівського,
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Харківського,
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Чугуївського,
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Ізюмського та
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Куп'янського районів області.
Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років.
У с. Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки. В результаті ворожого обстрілу с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа. У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. У с. Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.
В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.
На Куп'янському напрямку наші військові надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести штурмові дії в районах Вільшаної та Синьківки, але під вогнем ЗСУ відступив з втратами.
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