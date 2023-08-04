    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові патрульні виявили водія із підробленими документами
04.08.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні виявили водія із підробленими документами

Правоохоронці зупинили транспортний засіб за порушення комендантської години.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Сьогодні вночі, під час патрулювання Салтівського району міста, патрульні зупинили автомобіль SsangYong за порушення комендантської години.
 
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.
 
Для встановлення всіх обставин патрульні  викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року в Харківській області сталося понад 3 тисячі ДТП.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  харків, події
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.08 Надзвичайні події У Куп'янському районі через ворожий обстріл виникли пожежі 04.08 Надзвичайні події У Харкові чоловік підробив документи та організував квартирну аферу 04.08 Влада Ігор Терехов зустрівся з віце-мером Варшави та керівником варшавського метрополітену: про що домовилися
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 