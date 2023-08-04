04.08.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні виявили водія із підробленими документами

Правоохоронці зупинили транспортний засіб за порушення комендантської години.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Сьогодні вночі, під час патрулювання Салтівського району міста, патрульні зупинили автомобіль SsangYong за порушення комендантської години.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.