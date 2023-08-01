01.08.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині через пожежу евакуювали людей

Займання багатоквартирного будинку сталося у селищі Слобожанське.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

31 липня о 17:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному будинку у селищі Слобожанське.

Негайно за вказаною адресою було направлено місцевих рятувальників та вогнеборців Луганського гарнізону.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що сталася пожежа у житловій квартирі на третьому поверсі. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 5 людей, з них одна дитина. На місці події також було виявлено постраждалого, його передали медичним працівникам.

Загиблих на місці події не виявлено. Пожежу локалізовано о 18:08 та ліквідовано о 18:46. Причини пожежі наразі встановлюють відповідні фахівці.