30.07.2023 10:45 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки мін та снарядів знищено за добу

Протягом доби 29 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 87 вибухових предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 29 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,5 га території, з них 2280 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 5,9 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 87 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 29 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 145 саперів та 59 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3365 га території, 277 км автомобільних доріг, 2313 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 74 тис. 418 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 29 липня по 30 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.