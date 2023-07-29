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29.07.2023  08:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині знешкоджено майже 90 вибухонебезпечних предметів

Рятувальники Харківщини здійснили 16 оперативних виїздів.


На Харківщині знешкоджено майже 90 вибухонебезпечних предметів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 28 липня по 29 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:
  • 8 – на ліквідацію пожеж;
  • 5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 1 – на чергування;
  • 2 – інші виїзди.
На одній з пожеж, що виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі, постраждав 69-річний чоловік. Пожежа трапилась о 16:25 у його власній оселі в садовому кооперативі «Бригантина», що розташований у с. Федорівка Старосалтівської громади Чугуївського району. Чоловік отримав опіки верхніх кінцівок, плечей та спини, проте від госпіталізації відмовився. На момент прибуття рятувальників 22-ї ДПРЧ та 38-го ДПРП будинок горів вже майже на всій площі у 150 кв.м. Локалізувати вогонь вдалося о 17:15, а ліквідувати повністю – лише о 20:45.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 липня 2023 року.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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