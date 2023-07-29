29.07.2023 08:23 Дмитро Колонєй

На Харківщині знешкоджено майже 90 вибухонебезпечних предметів

Рятувальники Харківщини здійснили 16 оперативних виїздів.



На Харківщині знешкоджено майже 90 вибухонебезпечних предметів



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 28 липня по 29 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – на чергування;

2 – інші виїзди.

На одній з пожеж, що виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі, постраждав 69-річний чоловік. Пожежа трапилась о 16:25 у його власній оселі в садовому кооперативі «Бригантина», що розташований у с. Федорівка Старосалтівської громади Чугуївського району. Чоловік отримав опіки верхніх кінцівок, плечей та спини, проте від госпіталізації відмовився. На момент прибуття рятувальників 22-ї ДПРЧ та 38-го ДПРП будинок горів вже майже на всій площі у 150 кв.м. Локалізувати вогонь вдалося о 17:15, а ліквідувати повністю – лише о 20:45.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.