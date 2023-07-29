Ворог завдав авіаційного удару по селищу на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Будьте обережні з грошима, будь то покупки, фінансові проекти або вкладення. Є ризик прийняти бажане за дійсне і в результаті зробити помилку.
До обіду у Харкові протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Уночі буде дощ із грозою. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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