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29.07.2023  08:02   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаційного удару по селищу на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Завдали авіаційного удару по селищу на сході Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На  Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів  Харківської області: Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охрімівка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 липня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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