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27.07.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Ворожі удари по Харківській області: є загибла та поранені

Ворог обстрілював Харківщину керованою авіабомбою та ракетою С-300.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.
 
На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік, стан середній.
 
 
Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.
 
Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
 
 
Сталися лісові пожежі, у с. Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею. У с. Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області ексгумували труп чоловіка.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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