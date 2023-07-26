26.07.2023 16:14 Дмитро Колонєй
Вибух у Харкові: чоловік кинув гранату у житловому секторі
У Харкові заарештовано неадекватну людину.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 50-річний чоловік 24 липня 2023 року у житловому секторі Київського району під час сварки зі своїм знайомим кинув йому під ноги гранату. Той швидко побіг, тому залишився неушкодженим. Проте в момент вибуху проходив сусід, який отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні, де він отримав допомогу.
26 липня 2023 роу слідчий суддя Київськоно районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваного заарештовано. Рішення суду - тримати злодюгу під вартою без права внесення застави до 21.09.2023 включно.
Слідством також встановлено, що зловмисник придбав гранату у Харкові у 61-річного чоловіка. Правоохоронці вже провели обшуки у «продавця» та виявили у нього арсенал зброї та боєприпасів. Після проведення експертиз 61-річному ділку буде повідомлено про підозру.
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