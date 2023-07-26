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26.07.2023  16:14   Дмитро Колонєй

Вибух у Харкові: чоловік кинув гранату у житловому секторі

У Харкові заарештовано неадекватну людину.

Заарештовано людину, яка кинула гранату у житловому секторі Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 50-річний чоловік 24 липня 2023 року у житловому секторі Київського району під час сварки зі своїм знайомим кинув йому під ноги гранату. Той швидко побіг, тому залишився неушкодженим. Проте в момент вибуху проходив сусід, який отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні, де він отримав допомогу.
 
26 липня 2023 роу слідчий суддя Київськоно районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваного заарештовано. Рішення суду - тримати злодюгу під вартою без права внесення застави до 21.09.2023 включно.
 
Заарештовано людину, яка кинула гранату у житловому секторі Харкова
 
Слідством також встановлено, що зловмисник придбав гранату у Харкові у 61-річного чоловіка. Правоохоронці вже провели обшуки у «продавця» та виявили у нього арсенал зброї та боєприпасів. Після проведення експертиз 61-річному ділку буде повідомлено про підозру.
 
Заарештовано людину, яка кинула гранату у житловому секторі Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вибух гранати у Харкові та травмованого через це чоловіка.

 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  вибух, граната, харків
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