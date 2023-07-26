26.07.2023 16:14 Дмитро Колонєй

Вибух у Харкові: чоловік кинув гранату у житловому секторі

У Харкові заарештовано неадекватну людину.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 50-річний чоловік 24 липня 2023 року у житловому секторі Київського району під час сварки зі своїм знайомим кинув йому під ноги гранату. Той швидко побіг, тому залишився неушкодженим. Проте в момент вибуху проходив сусід, який отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні, де він отримав допомогу.

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26 липня 2023 роу слідчий суддя Київськоно районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваного заарештовано. Рішення суду - тримати злодюгу під вартою без права внесення застави до 21.09.2023 включно.

Слідством також встановлено, що зловмисник придбав гранату у Харкові у 61-річного чоловіка. Правоохоронці вже провели обшуки у «продавця» та виявили у нього арсенал зброї та боєприпасів. Після проведення експертиз 61-річному ділку буде повідомлено про підозру.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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