25.07.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові усунули 90 аварійних ситуацій на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 90 аварійних ситуацій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Також було впорядковано 80 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 27 водорозбірних колонок.

Як повідомили на підприємстві, ситуація з водопостачанням харків'ян повністю контрольована. Ремонтники щодня оперативно усувають аварійні ситуації, що виникають на водоводах, в районах міста систематично аналізується стан водопровідного господарства і проводиться необхідна профілактична робота. Комплексні заходи виконуються досвідченими аварійниками, які повністю забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами.

Сьогодні, 25 липня, ремонтні бригади розпочали ліквацію 19 пошкоджень на водопровідних мережах.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Спеціалісти підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».