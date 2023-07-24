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24.07.2023  10:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові водій авто пропонував патрульним неправомірну вигоду

Водій з ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
23 липня на вулиці Грицевця патрульні зупинили авто Hyundai Tucson за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.
 
За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США. Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Водій попередження проігнорував.
 
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Героїв Харкова.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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