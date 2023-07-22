    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Через обстріл Куп'янського району загинув чоловік
22.07.2023  19:00   Віталій Хінєвіч

Через обстріл Куп'янського району загинув чоловік

22 липня ворог здійснив обстріл селища міського типу Дворічна.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Як повідомлялось раніше, 22 липня близько 15:00 російські військові обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району. Отримав поранення 60-річний чоловік. 
 
Його госпіталізовано до лікарні. Також загинув 45-річний мирний житель.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є поранені.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.07 Надзвичайні події Ворог завдав авіаційного удару по Харківській області 22.07 Надзвичайні події Через ворожий обстріл Куп'янська загинула жінка 22.07 Надзвичайні події Слідчі зареєстрували наслідки ударів з боку військових рф на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 