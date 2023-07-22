22.07.2023 19:00 Віталій Хінєвіч

Через обстріл Куп'янського району загинув чоловік

22 липня ворог здійснив обстріл селища міського типу Дворічна.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як повідомлялось раніше, 22 липня близько 15:00 російські військові обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району. Отримав поранення 60-річний чоловік.

Його госпіталізовано до лікарні. Також загинув 45-річний мирний житель.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є поранені.