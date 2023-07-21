21.07.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік знімав пропагандистські ролики про "хороших русских"

Співробітники Служби безпеки України викрили на деокупованій території Харківщині чергового пропагандиста "русского мира".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисником виявився 49-річний мешканець м. Вовчанська Харківської області.

На початку квітня минулого року він добровільно погодився на пропозицію окупантів записати відео, де російська агресія проти України, розпочата у 2014 році, подавалася як внутрішньогромадянський конфлікт. Зловмисник озвучив стандартні кремлівські наративи: нібито під час антитерористичної операції на Сході України не було жодного російського військового, росія не наносила військових ударів по Україні, натомість українці самі бомбили цивільні об'єкти Донбасу і вбивали невинних людей.

Він звинувачував українську владу у дезінформації щодо російської агресії в Україні та у відсутності будь-якої допомоги ветеранам і інвалідам АТО.

До того ж, у цьому ролику чоловік закликав українських військових припинити спротив російським загарбникам і скласти зброю.

Це звернення згодом було використане російськими інформаційними агенціями для чергових пропагандистських вкидів, спрямованих на дискредитацію військовослужбовців ЗСУ та вищого політичного керівництва України.

Ініційована Службою безпеки комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза мовлення підтвердила протиправний характер закликів чоловіка.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році).

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.