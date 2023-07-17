17.07.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники продовжують наводити лад на дорогах міста

Комунальники наносять дорожню розмітку та відновлюють асфальтобетонне покриття.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Робітники КП «Шляхрембуд» наносять дорожню розмітку на вул. Чоботарській, вул. Благовіщенській, вул. Коцарській, вул. Героїв Праці, пл. Свободи та на муніципальних парковах у центрі Харкова.

Також вони відновили асфальтобетонне покриття у місцях проведення ремонтних робіт інженерними службами на вулицях міста. Підготовчі роботи для ремонту тротуарів ведуться на вул. Полтавський Шлях та у сквері Тепловиків.

Сьогодні, 17 липня, на дорогах міста працюють 187 дорожніх робітників та 177 одиниць спецтехніки підприємства. За попередні три доби було вивезено 271 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що частина Основ'янського району тимчасово залишиться без водопостачання : список адрес.