15.07.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені дали розʼяснення з приводу заміни написів на колійних стінах станції «Київська»

Наразі елементи нових недостаючих літер знаходяться на етапі розробки та виготовлення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».

У звʼязку з необхідністю дотримання норм законодавства України було виконано дерусіфікацію написів на колійних стінах станції «Київська» з її назвою.

Вказане візуальне рішення тимчасове та його виконання було обумовлене неможливістю виготовлення у короткі терміни елементів деяких недостаючих літер аналогічним шрифтом та з відповідних матеріалів.

Наразі елементи нових недостаючих літер знаходяться на етапі розробки та виготовлення. Після чого буде виконано монтаж нових та демонтованих старих літер на колійні стіни станції «Київська».

Раніше РЕДПОСТ писав, що депутати підтримали участь Харківської міської ради в проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ».